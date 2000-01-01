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Иран опять угрожает аннигилировать Израиль | Фото:09.01 07:51   MIGnews.com

Иран опять угрожает аннигилировать Израиль

Военно-политическое руководство Ирана в очередной раз объявило, что аннигиляция Государства Израиль станет единственной справедливой ценой за ликвидацию в Ираке главаря бригады "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Кассема Сулеймани.

Об этом заявил один из главарей проиранского военного формирования Ирака Сейид Хашим аль-Хайдари.

По его словам, Тегеран все еще рассматривает Израиль в качестве основной цели для ответных ударов.

«Уничтожение Израиля и США – цена крови мученика Сулеймани. За эту агрессию нужно жестоко отомстить», - заявил аль-Хайдари в среду, 8 января.

Он также отметил, что все варианты ответных действий находятся на столе у верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Все базы США в регионе, посольство США в Багдаде и все их солдаты – в пределах досягаемости наших ракет, потому что уничтожение Израиля и США – это цена крови мученика Сулеймани, и, если Аллах даст волю верующим региона, священная", - резюмировал аль-Хайдари.


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