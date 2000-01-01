09.01 09:18 MIGnews.com

Галант: депортировать семью террориста в Сирию

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Министр строительства Израиля, генерал ЦАХАЛа в отставке Йоав Галант дал интервью порталу ynet.Галант потребовал лишить семью иерусалимского террориста, Фади аль-Кунбара, социальных пособий.Галант сказал: “Невозможно, чтобы Израиль платил социальное пособие и поддерживал семью, чьи члены завтра готовы совершить теракты”.Галант сообщил, что вчера выступил на заседании кабинета безопасности, и потребовал немедленной депортации семьи и лишения всех ее членов государственных пособий.Галант заявил: “С одной стороны, мы протягиваем нашу руку и предлагаем жить в мире. Но мы не можем принять ситуацию, в которой отец четырех детей, которому уже почти тридцать, внезапно решает давить людей грузовиком. Его семью надо депортировать - и депортировать не в Газу, а в Сирию”.Галант заявил: “Мы в этой ситуации уже почти сто лет. Почти сто лет мы боремся с терроризмом. Любой, кто полагает, что наши враги смирились с тем, что мы здесь - ошибается. мы воюем за нашу жизнь постоянно, и тот щит, который нас защищает сегодня - это ЦАХАЛ, и нам, к сожалению, приходится платить цену. Граждане не думают о том, что ЦАХАЛ, ШАБАК, полиция ежедневно предотвращают атаки”.