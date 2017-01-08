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Следствие в Иерусалиме: солдатам приказали найти укрытие 09.01 07:33   MIGnews.com

Следствие в Иерусалиме: солдатам приказали найти укрытие

Опубликованы первые предварительные данные расследования ЦАХАЛа поведения солдат во время террористической атаки в Армон Ха-Нацив 8 января. Солдатам, после наезда грузовика, было приказано немедленно найти укрытие.




Сразу после публикации записи камер наружного наблюдений в Израиле раздались голоса, осудившие вооруженных солдат, бросившихся в укрытие, вместо того, чтобы открыть огонь по террористу. Некоторые даже утверждали, что солдаты боялись стрелять в террориста из-за дела Эльтора Азарии.

По данным первоначального расследования, одна из офицеров командирского курса, находившаяся на месте атаки, отдала приказ немедленно найти укрытие, и отойти на безопасное расстояние от грузовика.

Ранее один из курсантов, стрелявших в террориста, рассказал: “Мы были в патруле, наблюдали за происходящим. Внезапно раздался бум. Мы обернулись и увидели, что грузовик врезался в группу курсантов. Сначала мы думали, что это ДТП, но сразу стало ясно что это - атака. Я снял с плеча автомат, вставил магазин, прицелился и открыл огонь”.

Девушка - курсант командирских курсов пишет в facebook: “Пожалуйста, прекратите слушать тех, кто не занимается расследованием и публикует нонсенс. Нет никакой связи с Эльором Азарией. Нельзя сравнивать грузовик, мчащийся со скоростью 100 км/ч и нейтрализованного террориста, лежащего на земле. Никто не боялся там стрелять . Люди боялись попасть под колеса, потому что там был террорист-маньяк с убийством в глазах”.
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