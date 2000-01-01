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09.01 06:56   MIGnews.com

Кабинет: тело террориста не вернут семье, его дом снесут

Кабинет безопасности правительства Израиля обнародовал решение, согласно которому тело иерусалимского террориста, Фади аль-Канбера не будет выдано семье для похорон.

28-летний Фади аль-Канбер врезался вчера на грузовике в группу солдат, в результате чего погибли четыре человека.

Дом Канбера будет снесен.

Квартал Джабаль Мукаббар, откуда вышел террорист, блокирован израильскими силами безопасности.
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