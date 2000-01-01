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Солдатка ЦАХАЛа в тяжелом состоянии после теракта | Фото: Thinkstock09.01 21:55   MIGnews.com

Солдатка ЦАХАЛа в тяжелом состоянии после теракта

Медицинский центр университета Хадасса в Эйн Керем оказал в понедельник, 9 января, помощь 4 раненым в результате теракта, произошедшего в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив. Солдат, который, находился в тяжелом состоянии, стабилизировался и находится в умеренном состоянии и в полном сознании, как сообщает больница.

Одна солдатка находится в отделении интенсивной терапии, а также еще 2 солдат с легкими травмами. Ранее днем их навестил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Яаков Лицман и генеральный директор Медицинского центра Хадасса, профессор Зеев Ротштейн.

Шаарей Цедек сообщил о "некоторых улучшениях" в состоянии солдатки, которая остается в тяжелом состоянии в реанимации, подключенной к аппарату искусственного дыхания и на седативных.

Остальные 4 доставленных в больницу получили легкие ранения и их выписали после обработки ран. Кроме того, 30 человек, которые были свидетелями инцидента и пострадали от приступа паники, также получили медицинскую помощь.
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