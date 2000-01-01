09.01 21:21 MIGnews.com

Бранденбургские ворота подсветили цветами флага Израиля

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Бранденбургские ворота в столице Германии, Берлине, были освещены в цветах израильского флага в воскресенье, 8 января.Символический акт был сделан в знак солидарности с Израилем после смертоносного теракта в Иерусалиме в воскресенье, 8 января, в результате которого погибли четыре солдата ЦАХАЛа и были ранены еще 15 человек.Похороны 4 офицеров ЦАХАЛа, погибших в теракте в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив в воскресенье, 8 января, прошли в понедельник, 9 января.В результате теракта погибли Яэль Якутиэль (20 лет) из Гиватаим; Шир Хаджадж (22 года) из Маале-Адумим; Шира Цур (20 лет) из Хайфы; и Эрез Орбах (20 лет) из Алон Швут.Напомним, что террорист на грузовике врезался в группу солдат, вышедших из автобуса во время экскурсии в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив.