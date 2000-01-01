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Погибших в теракте в Иерусалиме провели в последний путь | Фото: Thinkstock09.01 19:43   MIGnews.com

Погибших в теракте в Иерусалиме провели в последний путь

Похороны 4 офицеров ЦАХАЛа, погибших в теракте в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив в воскресенье, 8 января, прошли в понедельник, 9 января.

В результате теракта погибли Яэль Якутиэль (20 лет) из Гиватаим; Шир Хаджадж (22 года) из Маале-Адумим; Шира Цур (20 лет) из Хайфы; и Эрез Орбах (20 лет) из Алон Швут.

Сотни скорбящих собрались на горе Герцль на похоронах 22-летней Шир Хаджадж из Маале-Адумим. Среди провожающих были главный сефардов раввин Ицхак Йосеф и депутаты Кнессета Моти Йогев, Омер Бар-Лев, Эрель Маргалит и Орен Хазан.

На протяжении похорон никто не мог сдержать слез, когда мать Шир вскрикнула, увидев гроб своей погибшей дочери.

"Шир, моя сестра, какая потеря. Мне очень жаль. Где ты? Я сожалею, что у тебя отняли жизнь. Какая хорошая семья у нас была. Какое хорошее детство. Теперь и навсегда вся твоя красота будет ограблена в печали твоей песни", - оплакивала погибшую ее сестра, Бар, ссылаясь на имя Шир, которое является еврейским словом "песня".

Главный раввин Иерусалима, Шломо Моше Амар, сказал: "Как долго, Господи? Как долго нечестивые будут торжествовать? Как долго мы должны видеть такое горе? Как долго мы должны видеть, как родители горько плачут из-за трагедий, совершаемых нечестивыми, которые не знают предела своему злу? Как долго, Господи?".

Сотни также сопровождали Яэль Якутиэль из Гиватаим в ее последний путь. Семья, друзья и солдаты и офицеры ЦАХАЛа собрались на военном участке кладбища Гиват Шауль на ее похороны.

Ее родители, Яаков и Шелли, стояли вместе, в то время как отец Яэль восхвалял свою дочь: "Н начала, середины или конца. Нам тебя так не хватает. Мы так тебя любили. Твоя прекрасная улыбка, любовь к жизни, любовь к ближнему и веселье – все это было у нас с тобой. Ты говорила быстро, и было трудно успевать за тобой. Ты была забавна, старательна и добродушна. После того, как ты рассердишься, ты всегда прощала. Ты много думала. Мы были только вместе так не долго, нам так тебя не хватает. Ты была учителем, солдатом, и хотела сделать что-то значимое в области образования. Ты взяла нас на экскурсию в музей Израиля в Иерусалиме, чтобы потренироваться в туре для подростков. Мы не знали, что у нас была дочь, как ты, мы ничего не знали".

20-летний Эрез Орбах из Алон Швут в Гуш-Эцион был похоронен на кладбище Кфар-Эцион.

Его дед Моше сказал: "Эрез имел проблемы со здоровьем, которые не допускали его к военной службе, но он не чувствовал себя освобожденным. Он боролся за место в ЦАХАЛе и несмотря на то, что он был отвергнут несколькими комитетами, он стоял на своем. Когда последний комитет его спросил, почему он настаивает на присоединении к рядам ЦАХАЛа, он ответил, что это его долг перед родиной".

Эрез говорил во время церемонии добровольцев ЦАХАЛа. Он был процитирован на своих похоронах: "… Несмотря на мою болезнь, я никогда не видел себя отличным от других или привилегированным. Я решил, что я не буду сдаваться. Если меня не призовут в ЦАХАЛ, я буду добровольцем".

20-летняя Шира Цур жила в городе Хайфа. Она начала свою службу в армии как пилот перед тем, как была переведена в свой последний отряд. Как Якутиэль и Орбах, она тоже была кадетом.
 
Сотни пришли на похороны Ширы, чтобы проводить ее в последний путь.

"Шира, где ты? Почему ты оставила меня?", - закричал ее дед над ее могилой. "Кто мне теперь позвонит и скажет: "Дедуля, как ты поживаешь?"".
 
Тетя погибшей описала ее путь: "Она была умной, острячкой, никто не мог спорить с ней". Ее дядя добавил, что "с тех пор как она была маленькой, она попыталась изменить свое окружение и сделать его лучше. Она пыталась поступить наилучшим образом, и ей удавалось это тоже".

Напомним, что террорист на грузовике врезался в группу солдат, вышедших из автобуса во время экскурсии в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив.

Террористическая организация ХАМАС высоко оценила теракт в Иерусалиме, произошедший в воскресенье днем, 8 января, назвав его "героическим".

Палестинские средства массовой информации сообщают, что террористом был Фади аль-Канбар из Восточного Иерусалима.

Министр внутренних дел Гилад Эрдан заявил, что Израиль не будет передавать тело террориста его семье.
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