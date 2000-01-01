09.01 14:30 MIGnews.com

Вскрыта сеть поставок разведывательного оборудования ХАМАСу

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Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) сообщила о вскрытии сети, специализирующейся на поставках разведывательного оборудования - мощных камер и современных средств связи ХАМАСу в Газу.Сеть обезврежена в ходе совместной операции ШАБАКа, ЦАХАЛа и полиции.В центре сети - два палестинских торговца, один - с Западного берега, второй - из Газы. Оба торговца арестованы.Обоим торговцам - Нофель Абу Сария из Газы и Надар Масальма с Западного берега предъявлены обвинения в окружному суде беэр-Шевы.Поставка разведывательного оборудования шла через КПП Керем-Шалом. Оборудование прятали в поставляемых в Газу бытовых электроприборах.Запрещенное к поставке оборудование прятали в стиральных машинках, телевизорах и холодильниках. Таким образом, в Газу были поставлены сотни камер, мини-дронов и специальных коммуникационных кабелей.В заявлении ШАБАК говорится: “Это - еще одно свидетельство того, торговцы Газы, пользуясь выданными им разрешениями для поставок товаров народного потребления ввозят в анклав товары двойного назначения, предназначенные для террористических организаций”.В армии и ШАБАК сообщают, что речь идет об “удручающем феномене” и подчеркивают, что силы безопасности продолжат делать все необходимое для предотвращения поставок товаров военного назначения в Газу”.