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Убийца Дани Гонена получил два пожизненных 09.01 13:06   MIGnews.com

Убийца Дани Гонена получил два пожизненных

Военный трибунал в тюрьме Офер приговорил палестинского террориста Мухаммеда Абу Шахина к двум пожизненным заключениям.

Шахин признан виновным в убийстве Дани Гонена полтора года назад.

Судья рекомендовал не включать Шахина в любые будущие сделки по обмену пленными, и не сокращать ему срок.

Шахин также признан виновным в попытке убийства Натаниэля Хаддада и Авихая Арзуана.

Шахин приговорен к выплате компенсации в размере 3,5 миллиона шекелей.

Мать Дани Гонена, Двора Гонен, во время суда заявила: “Израиль позволил этому двуногому животному, которое по ошибке называют человеком, ходить по земле, и праздновать за наш счет. У террористов - прекрасный социальный пакет. Получают грант от палестинской автономии, все что им необходимо дает Красный Крест, и квартирные условия - получше, чем у многих израильских семей”
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