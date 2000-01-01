09.01 13:06 MIGnews.com

Убийца Дани Гонена получил два пожизненных

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Военный трибунал в тюрьме Офер приговорил палестинского террориста Мухаммеда Абу Шахина к двум пожизненным заключениям.Шахин признан виновным в убийстве Дани Гонена полтора года назад.Судья рекомендовал не включать Шахина в любые будущие сделки по обмену пленными, и не сокращать ему срок.Шахин также признан виновным в попытке убийства Натаниэля Хаддада и Авихая Арзуана.Шахин приговорен к выплате компенсации в размере 3,5 миллиона шекелей.Мать Дани Гонена, Двора Гонен, во время суда заявила: “Израиль позволил этому двуногому животному, которое по ошибке называют человеком, ходить по земле, и праздновать за наш счет. У террористов - прекрасный социальный пакет. Получают грант от палестинской автономии, все что им необходимо дает Красный Крест, и квартирные условия - получше, чем у многих израильских семей”