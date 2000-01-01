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09.01 10:39   MIGnews.com

Пять жертв теракта все еще в больнице

По сообщениям в израильских СМИ, четверо раненых в результате теракта в Арнон Ха-Нацив. Состояние одного тяжелораненого стабилизировалось. Солдату вчера сделали операцию.

Еще один солдат находится реанимации. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека госпитализированы с легкими ранениями.

В больнице Шаарей Цедек находится тяжелораненая солдатка. Она - под наркозом и присоединена к аппарату искусственного дыхания. Еще четыре солдата, находившиеся в госпитале, выписаны.
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