09.01 10:39 MIGnews.com
Пять жертв теракта все еще в больнице
По сообщениям в израильских СМИ, четверо раненых в результате теракта в Арнон Ха-Нацив. Состояние одного тяжелораненого стабилизировалось. Солдату вчера сделали операцию.
Еще один солдат находится реанимации. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека госпитализированы с легкими ранениями.
В больнице Шаарей Цедек находится тяжелораненая солдатка. Она - под наркозом и присоединена к аппарату искусственного дыхания. Еще четыре солдата, находившиеся в госпитале, выписаны.
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