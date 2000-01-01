09.01 10:39 MIGnews.com

Пять жертв теракта все еще в больнице

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщениям в израильских СМИ, четверо раненых в результате теракта в Арнон Ха-Нацив. Состояние одного тяжелораненого стабилизировалось. Солдату вчера сделали операцию.Еще один солдат находится реанимации. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Еще два человека госпитализированы с легкими ранениями.В больнице Шаарей Цедек находится тяжелораненая солдатка. Она - под наркозом и присоединена к аппарату искусственного дыхания. Еще четыре солдата, находившиеся в госпитале, выписаны.