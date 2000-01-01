08.12 08:12 MIGnews.com

Израиль уничтожил военную позицию ХАМАСа на севере Газы

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Несколько объектов ХАМАСа в Газе подверглись авиаударам ВВС Израиля после того, как вчера вечером по еврейскому государству было запущено несколько ракет.По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, самолеты нанесли удар по нескольким террористическим целям, включая лагерь террористов ХАМАС, склады оружия, офисы и посты безопасности. Кроме того, военная позиция военно-морских сил ХАМАСа в северной части Газы была поражена и уничтожена."ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе и за его пределами, и он будет нести последствия для действий против граждан Израиля", - говорится в заявлении военных.По словам израильских военных, все ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".