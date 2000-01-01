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Израильские самолеты и вертолеты нанесли удары по Газе 08.12 06:57   MIGnews.com

Израильские самолеты и вертолеты нанесли удары по Газе

Минувшей ночью самолеты и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по Газе - в ответ на ракетный обстрел израильских населенных пунктов вечером 7 декабря.

Сообщается о трех волнах ударов по северной части Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила информацию об атаках против “нескольких террористических целей, включая военную базу ХАМАСа, на которой располагались склады, офисы и наблюдательные посты”. Речь идет о базе морских сил ХАМАСа.

По сообщению палестинского агентства Шехаб, также нанесены удары по позициям боевого крыла ХАМАСа, Бригадам Изз ад-Дина аль-Касам в Джабалии и в самой Газе.

Палестинские СМИ сообщают о том, что ранены два человека.

Напомним, что речь идет об очень напряженных выходных на границе с Газой. Палестинцы в пятницу, 6 декабря, возобновили “Марши Возвращения”. Затем, днем в субботу в воздух были подняты боевые самолеты ЦАХАЛа - после попытки запуска из Газы в направлении Израиля неидентифицированного летающего аппарата. Также в субботу были арестованы два палестинских подозреваемых, пытавшихся проникнуть из Газы в Израиль.


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