08.12 11:29 MIGnews.com

Нетаниягу: в случае необходимости - большая операция в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал обострение обстановки на юге страны.Нетаниягу заявил: “Если появится такая необходимость, мы пойдем на масштабную операцию в Газе. Больше не будет этой череды обстрелов - и если они не прекратят, мы примем решение. В Газе они увидели превью пару недель назад”.Нетаниягу подчеркнул важность союза с Соединенными Штатами: “Весь мир хочет альянсов. Я пообещал Ганцу, что я могу такой альянс создать, и это ни в коей мере не ограничит свободу наших действий. Я могу добиться этого исторического альянса, это - огромная возможность, и над этим необходимо работать” Нетаниягу добавил, что появилась “историческая возможность” аннексии Иорданской долины - но ее нельзя завершить в рамках переходного правительства.Нетаниягу прокомментировал сообщения в прессе о том, что он не представил плана аннексии государственному секретарю Майку Помпео во время переговоров в Лиссабоне: “Говорят, что мы не обсуждали формальный план - и это правда. Но мы обсуждали эту проблему. Я намерен обсудить этот вопрос с администрацией Трампа - настало время распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и урегулировать статус еврейских поселений в Иудее и Самарии - и блока поселений, и тех, что находятся за его пределами. Они будут частью Государства Израиль”.