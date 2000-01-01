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Мятежи на границе с Газой: нападение на ЦАХАЛ | Фото:08.11 19:02   MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой: нападение на ЦАХАЛ

В пятницу, 8 ноября, на еженедельных протестах на границе с Газой палестинцы забросали бойцов ЦАХАЛ бутылками с "коктейлями Молотова".

На видео засняли момент попадания, передает израильский "13 канал".

Мятежники ликовали с криками: "Аллаху акбар", когда джип загорелся из-за попадания бутылки с зажигательной смесью.

Информации о пострадавших со стороны израильских военных пока нет. Военной технике был нанесен ущерб.


Напомним, что 8 ноября на границе с Газой собралось около 5500 тысяч человек. По данным Минздрава ХАМАСа, пострадали около 69 палестинцев, из которых 29 – от огнестрельного оружия.


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