08.11 19:02 MIGnews.com
Мятежи на границе с Газой: нападение на ЦАХАЛ
В пятницу, 8 ноября, на еженедельных протестах на границе с Газой палестинцы забросали бойцов ЦАХАЛ бутылками с "коктейлями Молотова".
На видео засняли момент попадания, передает израильский "13 канал".
Мятежники ликовали с криками: "Аллаху акбар", когда джип загорелся из-за попадания бутылки с зажигательной смесью.
Информации о пострадавших со стороны израильских военных пока нет. Военной технике был нанесен ущерб.
Напомним, что 8 ноября на границе с Газой собралось около 5500 тысяч человек. По данным Минздрава ХАМАСа, пострадали около 69 палестинцев, из которых 29 – от огнестрельного оружия.
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