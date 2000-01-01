08.11 19:02 MIGnews.com

Мятежи на границе с Газой: нападение на ЦАХАЛ

תיעוד: בקבוק תבערה נזרק על רכב צבאי וגורם לו נזק, במהלך הפגנה בגבול רצועת עזה @OrHeller pic.twitter.com/GBmmTMhFx6 — חדשות 13 (@newsisrael13) 8 ноября 2019 г.

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В пятницу, 8 ноября, на еженедельных протестах на границе с Газой палестинцы забросали бойцов ЦАХАЛ бутылками с "коктейлями Молотова".На видео засняли момент попадания, передает израильский "13 канал".Мятежники ликовали с криками: "Аллаху акбар", когда джип загорелся из-за попадания бутылки с зажигательной смесью.Информации о пострадавших со стороны израильских военных пока нет. Военной технике был нанесен ущерб.Напомним, что 8 ноября на границе с Газой собралось около 5500 тысяч человек. По данным Минздрава ХАМАСа, пострадали около 69 палестинцев, из которых 29 – от огнестрельного оружия.