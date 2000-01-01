08.10 15:34 MIGnews.com

Тяжелораненый солдат на войне в Газе отыграл свадьбу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В понедельник, 7 октября, солдат, наиболее сильно пострадавший в войне в Газе в 2009 году, женился на своей возлюбленной. Бен Спитцер отыграл свадбу более чем через 11 лет после того, как чуть не погиб в ходе боевых действий.Спитцер был новобранцем в элитной бригаде ЦАХАЛа "Голаны", когда в конце декабря 2008 года началась война с ХАМАСом, известная в Израиле как операция "Литой свинец". Через несколько дней после начала боевых действий подразделение Спитцера было развернуто в северной части Газы, на границе, где он попал под случайный огонь со стороны израильских солдат.Согласно сообщениям, расположенные поблизости, танковые подразделения ЦАХАЛа наблюдали за движением вдоль границы ранним утром 5 января. Они обстреляли военную группу, не зная, что это были израильские войска. В результате дружественного огневого удара погибли четыре солдата и ранены 24 человека, в число которых входил Спитцер. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии с тяжелыми травмами головы и сломанной правой рукой.Ему провели несколько серьезных операций, включая многочисленные операции на череп. К сожалению, его правую руку пришлось ампутировать. Он провел годы на операциях и физиотерапии.В понедельник Спитцер женился на уроженке Бат-Яма по имени Линой на большой церемонии в окружении друзей и семьи. "Мы так взволнованы. Это не должно восприниматься как должное", - рассказал отец Спитцера Офер газете Yedioth Ahronoth. "Для нас это мечта".Военный друг Спитцера, Томер Пеллман, сказал Yedioth, что Линой "идеальная пара для Спитцера". Он также поведал, что все их подразделение бригады "Голаны" прибыло на свадьбу."Ребята из нашего подразделения, которые были с нами когда это произошло, уже женаты и воспитывают детей, поэтому пребывание здесь сегодня похоже на победу", - сказал Пеллман. "Весь наш отряд будет здесь сегодня вечером, чтобы веселиться и танцевать всю ночь напролет"."Видеть его под чуппой будет так эмоционально, просто думать о моем друге, который потерял все за одну секунду и много лет сражался, чтобы вернуть это обратно ... даже несмотря на то, что мы крутые голанские парни, я не думаю, что мы сможем сдержать слезы", - сказал он.