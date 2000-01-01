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Палестинцы пытались ограбить крупный археологический объект | Фото:08.08 10:24   MIGnews.com

Палестинцы пытались ограбить раскопки Себастии

Три палестинца были помещены на 36 дней в тюрьму во вторник за то, что они повредили и пытались ограбить крупный археологический объект на севере Западного берега в прошлом месяце.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

Мужчины, имена которых не были названы, были арестованы 18 июля в месте расположения древнего города Себастии, в котором есть перекрывающиеся археологические слои, насчитывающие почти 3000 лет.

По данным издания, злоумышленников поймал инспектор отдела археологии гражданской администрации, который следит за людьми с металлоискателями.

Уточняется, что инцидент произошел недалеко от города Наблус.


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