08.08 10:24 MIGnews.com
Палестинцы пытались ограбить раскопки Себастии
Три палестинца были помещены на 36 дней в тюрьму во вторник за то, что они повредили и пытались ограбить крупный археологический объект на севере Западного берега в прошлом месяце.
Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel
.
Мужчины, имена которых не были названы, были арестованы 18 июля в месте расположения древнего города Себастии, в котором есть перекрывающиеся археологические слои, насчитывающие почти 3000 лет.
По данным издания, злоумышленников поймал инспектор отдела археологии гражданской администрации, который следит за людьми с металлоискателями.
Уточняется, что инцидент произошел недалеко от города Наблус.
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