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Между Израилем и Газой будет заключено перемирие на пять лет 08.08 09:27   MIGnews.com

Между Израилем и Газой будет заключено перемирие на пять лет

В израильской прессе публикуются подробности “мирного плана”, который, как предполагается, будет одобрен ХАМАСом и Израилем в ближайшие дни.

План, разработанный Египтом и ООН, при посредничестве Катара, будет вынесен на рассмотрение израильского кабинета в четверг, 9 августа.

ХАМАС крайне заинтересован в заключении соглашения и потому предпринимает все усилия для того, чтобы все не испортить в последнюю минуту. Наиболее ярким примером является отсутствие реакции ХАМАСа на гибель двух снайперов в северной Газе 6 августа в результате танкового обстрела ЦАХАЛа.

В израильской и арабской прессе сообщаются основные детали плана урегулирования:

Между Израилем и Газой заключается соглашение о прекращении огня (худна) сроком на пять лет. Соглашение будет возобновляться по истечении срока, с согласия сторон и с внесением необходимых изменений.

Газе будет предоставлена щедрая финансовая поддержка.

Пограничный терминал Рафиах между Египтом и Газой будет открыт на постоянной основе.

КПП Керем Шалом на границе Израиля и Газы будет открыт на постоянной основе.

Товары из-за границы будут идти в Газу постоянным потоком.

На Синае будет построен палестинский аэропорт для Газы.

На Синае будет построен палестинский морской порт для Газы (речь идет о строительстве палестинского порта в Порт-Саиде. Подробнее об этом можно прочитать в материале "ХАМАСу предложили Порт-Саид вместо Кипра").

Соединенные Штаты предоставят Газе щедрую экономическую помощь.

Экономическая помощь также будет оказана Саудовской Аравией и Катаром.

Будет обеспечено бесперебойное снабжение Газы электричеством.

Рыболовная зона вокруг Газы будет значительно расширена.

Египет получит большой пакет финансовой помощи в качестве компенсации за свои усилия.

Соглашение о прекращении огня будет распространяться на все потенциальные акты вражды в отношении Израиля, включая демонстрации у границы и запуск зажигательных воздушных шаров.

Переговоры о возвращении тел лейтенанта Хадара Голдина и старшего сержанта Орона Шауля, а также граждан Израиля Абра Мингисту и Хишама Шаабана ас-Саида продолжатся.

Одновременно продолжится тесное сотрудничество Египта, Израиля и Саудии по уничтожению банд ISIS на Синае и подрыву иранского влияния в Йемене.


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