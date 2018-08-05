Между Израилем и Газой будет заключено перемирие на пять лет
В израильской прессе публикуются подробности “мирного плана”, который, как предполагается, будет одобрен ХАМАСом и Израилем в ближайшие дни.
План, разработанный Египтом и ООН, при посредничестве Катара, будет вынесен на рассмотрение израильского кабинета в четверг, 9 августа.
ХАМАС крайне заинтересован в заключении соглашения и потому предпринимает все усилия для того, чтобы все не испортить в последнюю минуту. Наиболее ярким примером является отсутствие реакции ХАМАСа на гибель двух снайперов в северной Газе 6 августа в результате танкового обстрела ЦАХАЛа.
В израильской и арабской прессе сообщаются основные детали плана урегулирования:
Между Израилем и Газой заключается соглашение о прекращении огня (худна) сроком на пять лет. Соглашение будет возобновляться по истечении срока, с согласия сторон и с внесением необходимых изменений.
Газе будет предоставлена щедрая финансовая поддержка.
Пограничный терминал Рафиах между Египтом и Газой будет открыт на постоянной основе.
КПП Керем Шалом на границе Израиля и Газы будет открыт на постоянной основе.
Товары из-за границы будут идти в Газу постоянным потоком.
На Синае будет построен палестинский аэропорт для Газы.
На Синае будет построен палестинский морской порт для Газы (речь идет о строительстве палестинского порта в Порт-Саиде. Подробнее об этом можно прочитать в материале "ХАМАСу предложили Порт-Саид вместо Кипра").