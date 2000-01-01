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ХАМАС: к смерти снайперов привела случайность | Фото:08.08 08:08   MIGnews.com

ХАМАС: смерть снайперов - случайность

Террористическая группировка ХАМАС во вторник опубликовала видеозапись, в которой утверждалось, что два погибших снайпера, атакованных ЦАХАЛом, принимали участие в военных учениях во время происшествия.

Об этом в среду, 8 августа сообщает The Times of Israel.

Напомним, во вторник с наблюдательной вышки на базе боевиков ХАМАСа в Газе начался обстрел израильских военнослужащих. В ответ на стрельбу танк ЦАХАЛа выпустил снаряд по вышке террористов. Цель была уничтожена.

Уточняется, что израильская артиллерия обстреляла учебно-тренировочный лагерь "Бригад Изаддина аль-Касама" в северной части Газы.

Позже убитых идентифицировали как снайперов группы - Ахмад Мурджан (23) и Абд аль-Хафиз ас-Силауи (23).

По данным издания, военное крыло ХАМАСа отклонило официальную версию ЦАХАЛа и заявило, что два палестинских боевика не стреляли по израильским солдатам на границе, а просто участвовали в учениях в учебном лагере группы.

Согласно заявлению группировки, в ходе учений были услышаны два взрыва и что двум стрелкам было приказано стрелять в цель в лагере.

Израильские военные в свою очередь заявили, что не получали никаких предупреждений из Газы об учениях, в ходе которых будут проводиться стрельба.


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