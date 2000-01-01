ХАМАС: сделка с Израилем будет достигнута к концу августа
Один из высокопоставленных членов ХАМАС заявил, что террористическая группа настроена оптимистично в отношении усилий по заключению соглашения о прекращении огня с Израилем, добавив, что переговоры по соглашению, скорее всего, завершатся к концу августа.
В интервью турецкому агентству Anadolu неназванный палестинский чиновник сказал, что соглашение будет длиться пять лет, и будет включать, в частности, прекращение поджогов, возвращение убитых родственникам и создание порта и аэропорта на Синайском полуострове.
По словам представителя ХАМАСа, сделка потребует полного прекращения запуска зажигательных воздушных устройств из Газы на израильскую территорию.
Отметим, что комментарии собеседника издания пришли после того, как лидеры террористической группы завершили переговоры в Газе по предложению ООН о прекращении огня.
Напомним, в понедельник лондонское издание Asharq Al-Awsat сообщило, что ХАМАС согласился на "постепенное прекращение огня" в обмен на возобновление Израилем КПП Керем-Шалом