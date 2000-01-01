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08.08 21:13   MIGnews.com

Сдерот: ранены 2 человека, 8 в шоковом состоянии

После того, как в Сдероте прозвучали сирены, ракета попала в жилой дом. Сообщается, что два человека получили ранения, проинформировали медики.

Один 34-летний мужчина был ранен осколками, его состояние оценивается как средней тяжести.

Второй 20-летний парень был также легко ранен шрапнелью, пишет timesofisrael.

У восьми человек диагностировано шоковое состояние, среди них две беременные, шок вызвал преждевременные схватки.

В Сдероте обнаружены четыре места падения ракет. Гражданским напомнили, что опасно приближаться к месту падения ракет. Нужно звонить в "мокед 100" и вызвать саперов при обнаружении осколков.


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