08.07 16:40 MIGnews.com
ХАМАС: Мы подорвали силу сдерживания Израиля
В заявлении, сделанном спустя 5 лет после завершения израильской контртеррористической операции “Нерушимая скала”, организация заявила, что именно она тогда одержала верх.
Лидеры ХАМАС добавили, что никогда не согласятся с решениями, представленными Соединенными Штатами, с целью положить конец конфликту между Израилем и палестинскими арабами.
“Американская инициатива по урегулированию конфликта “сделка века” не будет реализована, и позиция ХАМАСа, который отвергает ее, не изменится”, – говорится в заявлении.
ХАМАС также передал послание Израилю: “Израильтяне должны понимать, что на любую провокацию с их стороны будет резкий ответ”.
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