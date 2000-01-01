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ХАМАС: мы ослабили сдерживание Израиля 08.07 16:40   MIGnews.com

ХАМАС: Мы подорвали силу сдерживания Израиля

В заявлении, сделанном спустя 5 лет после завершения израильской контртеррористической операции “Нерушимая скала”, организация заявила, что именно она тогда одержала верх.

Лидеры ХАМАС добавили, что никогда не согласятся с решениями, представленными Соединенными Штатами, с целью положить конец конфликту между Израилем и палестинскими арабами.

“Американская инициатива по урегулированию конфликта “сделка века” не будет реализована, и позиция ХАМАСа, который отвергает ее, не изменится”, – говорится в заявлении.

ХАМАС также передал послание Израилю: “Израильтяне должны понимать, что на любую провокацию с их стороны будет резкий ответ”.


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