08.07 16:40 MIGnews.com

ХАМАС: Мы подорвали силу сдерживания Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В заявлении, сделанном спустя 5 лет после завершения израильской контртеррористической операции “Нерушимая скала”, организация заявила, что именно она тогда одержала верх.Лидеры ХАМАС добавили, что никогда не согласятся с решениями, представленными Соединенными Штатами, с целью положить конец конфликту между Израилем и палестинскими арабами.“Американская инициатива по урегулированию конфликта “сделка века” не будет реализована, и позиция ХАМАСа, который отвергает ее, не изменится”, – говорится в заявлении.ХАМАС также передал послание Израилю: “Израильтяне должны понимать, что на любую провокацию с их стороны будет резкий ответ”.