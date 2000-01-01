08.07 06:49 MIGnews.com

Бой в Хан-Юнис: герой Саерет Маткаль убит своими

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ЦАХАЛ вечером 7 июля опубликовал результаты расследования инцидента в Хан-Юнис в ноябре прошлого года, когда в ходе столкновения сил спецназа с ХАМАСом погиб подполковник Саерет Маткаль М. Спецназ с боем прорвался на израильскую территорию, после чего последовал обмен мощными ударами между ЦАХАЛем и ХАМАСом.Из материалов расследования стало ясно, что подполковник М. убит случайной пулей, выпущенной одним из членов его команды.Расследование идентифицировало несколько тактических ошибок, в результате которых секретная миссия на территории Газы была скомпрометирована и начался бой. В отчете об инциденте подчеркивается героизм членов группы, в том числе и того офицера, выстрелом которого был убит М.Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Кохави пришел к выводу о том, что миссия провалилась. Это приведет к хорошей “встряске” департамента военной разведки, организовавшего миссию. Следует отметить, что на прошлой неделе об уходе в отсавку заявил глава отдела специальных операции управления разведки, бригадный генерал Г.1 ноября израильские солдаты вошли в Хан-Юнис, выполняя секретную миссию, данные о которой запрещены к публикации. По версии ХАМАСа, группа пыталась установить в городе прослушивающее оборудование для перехвата коммуникаций ХАМАСа. За ходом операции следил высший командный состав ЦАХАЛа, военной разведки и ШАБАКа.Группа была снабжена фальшивыми документами, идентифицирующими ее членов как палестинцев. Во время исполнения задачи солдаты были остановлены ХАМАСом, поскольку их поведение возбудило подозрение. Допрос на месте продолжался 45 минут. В отчете говорится: “Группе удалось остаться в поле после того, как ее обнаружили благодаря смелым действиям подполковника М.”. Это дало израильтянам несколько дополнительных минут до начала столкновения.В отчете говорится: “В тот момент, когда при возникновении определенных условий жизнь солдат оказалась под угрозой, один из командиров, подполковник А, открыл огонь по ХАМАСу. На линию огня попал подполковник М., который был убит, и еще один офицер, который был ранен.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: “Подполковник А. открыл огонь, убив нескольких террористов ХАМАСа. К несчастью, шальной пулей был убит подполковник М.”.В отчете говорится, что подполковник А. “действовал спокойно, мужественно и героически, благодаря этому удалось спасти его солдат”. Подполковнику А. собираются дать медаль за героизм.На спасение группы был послан вертолет и подразделение 669. С момента, когда подполковник А. открыл огонь и до приземления вертолета на израильской территории прошло 20 минут. За этот период ЦАХАЛ нанес удары по 70 целям ХАМАСа в Газе с тем. чтобы не позволить ему сконцентрировать силы и блокировать спецназ. Полет длился три минуты. Солдаты говорят, что речь идет о “трех самых длинных минутах в их жизни”. По словам пресс-службы ЦАХАЛа речь идет об уникальной спасательной операции в условиях враждебного окружения и городской застройки.