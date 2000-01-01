08.07 20:39 MIGnews.com

В ходе работ на границе обнаружен террористический тоннель

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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о том, что в ходе работ по созданию подземного барьера на границе с Газой обнаружен террористический тоннель.Тоннель обнаружен в южной части Газы.Южное командование ЦАХАЛа заявило, что дополнительные подробности о тоннеле будут сообщены позднее.Региональный совет Эшколь сообщил: "Тоннель обнаружен благодаря революционным технологиям, применяемым ЦАХАЛем для защиты наших общин. Мы благодарим солдат и офицеров ЦАХАЛа , которые действуют решительно и мужественно для защиты наших поселений".Работа по строительству подземного барьера и комплекса защитных сооружений на границе с Газой началась в феврале прошлого года. При создании заградительной полосы применен опыт строительства заградительных сооружений на границе с Египтом.Для производства различных компонентов стены барьера использовано более 20 тысяч тонн гальванизированной стали.Ответственность за содержание и охрану надземной части барьера несет администрация пограничной службы. Работы над созданием подземного и подводного барьера продолжаются.Тоннель был обнаружен на фоне усилий по поддержанию режима прекращения огня с Газой. Ранее днем 7 июля над израильской территорией был сбит беспилотник террористов.На протяжении выходных около пяти тысяч палестинцев принимали участие в массовых беспорядках на границе. Некоторые из них бросали самодельные взрывные устройства и коктейли Молотова в израильских солдат.ЦАХАЛ применил средства для разгона демонстраций. Три террориста, проникшие на израильскую территорию были арестованы.