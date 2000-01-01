08.07 22:00 MIGnews.com

Суд Израиля: ПА ответственна за теракты Второй интифады

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Палестинская администрация несет ответственность за гражданский ущерб в серии террористических нападений, совершенных во время Второй интифады (2000-2005 годы), постановил в понедельник окружной суд Иерусалима.Беспрецедентное решение было получено Шуратом Хадином от имени восьми семей погибших. По мере продвижения дела к следующему этапу ПА может нести ответственность за компенсацию семьям с максимальным ущербом в размере 1 млрд долларов.Некоторые из нападений связаны с ХАМАСом и "Исламским джихадом", но суд, основываясь на представленных доказательствах, по-прежнему привлекал ПА к ответственности.В январе тот же суд наложил временный арест на земельный участок в Иерусалиме, принадлежащий покойному лидеру Палестинской автономии Ясиру Арафату, после того как Шурат Хадин - израильский Юридический центр подал гражданский иск о возмещении ущерба против Палестинской автономии.