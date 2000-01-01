08.07 12:10 MIGnews.com
Над израильской территорией сбит беспилотник из Газы
Израильские силы заметили беспилотный летательный аппарат и сбили его над израильской территорией.
На границе с Газой последние недели сохранялось относительное спокойствие после того, как в конце прошлого месяца были достигнуты новые договоренности между Израилем и ХАМАСом.
Однако беспилотный летательный аппарат, запущенный из Газы, нарушил воздушное пространство Израиля в понедельник утром.
Израильские силы заметили беспилотный летательный аппарат и сбили его над израильской территорией.
Армия обороны Израиля обнаружила обломки беспилотного летательного аппарата, которые были переданы следователям для изучения.
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