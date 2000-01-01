08.07 10:17 MIGnews.com

"Холокоста не было, но Гитлер прав"

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Член парламента ХАМАСа Марван Абу Рас назвал Холокост "ложью" во время выступления на телевидении Аль-Акса в прошлом месяце.Согласно недавнему докладу группы наблюдателей ближневосточного исследовательского института (MEMRI), которая следит за подстрекательством в ближневосточных СМИ, 23 июня законодатель Газы обвинил в антисемитизме на протяжении всей истории самих евреев, обвинив евреев в "преступлениях"."Если мы оглянемся на историю, то увидим, что евреи были отвратительны во времена Навуходоносора. Это относится и ко временам ассирийцев, римлян и пророка Мухаммеда. Они предали его. Они предали его, и он изгнал их с Аравийского полуострова. Даже Гитлер ненавидел их, ненавидел и избавлялся от них. Однако все, что люди говорят о массовых убийствах и Холокосте – все это ложь. Гитлер, возможно, ненавидел их, но это было из-за их деяний и преступлений. Гитлер был не меньшим преступником, чем они."6 января 2017 года он заявил, что еврейский народ был "самой грязной нацией" с "худшими моральными ценностями, известными человечеству", обвиняя евреев в вербовке "зараженных СПИДом девочек для блуда с мусульманской молодежью".