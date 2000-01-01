08.06 11:36 MIGnews.com

Как взяли убийцу Амита Бен Игаля

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12 мая в 04:30 утра патруль Бригады Голани выходил из деревни Ябед в северной части Самарии.Террорист находился на крыше трехэтажного здания на окраине деревни. Он дождался того, что солдат поднял голову - и в этот момент сбросил на него камень. По сообщению 12-го канала израильского ТВ, сержант Бригады Голани Амит Бен Игаль был убит не камнем, а бетонным блоком, сброшенным с крыши.Предполагается, что блок сбросил не один, а несколько террористов. Два солдата, находившиеся рядом с Бен Игалем немедленно открыли огонь по крыше, но не попали.Совместная группа Голани, Дувдеван и ШАБАКа начала розыски террористов в районе деревни. Батальонный врач оказал солдату первую помощь, но его ранение оказалось фатальным. Его эвакуировали военным вертолетом в больницу Рамбам в Хайфе, но врачи были вынуждены констатировать его смерть. Старший сержант Амит Бен Игаль, житель Рамат-Гана, должен был демобилизоваться через месяц.Сразу после атаки силы безопасности развернули масштабные поиски убийцы сержанта.Уже утром того же дня патрульный батальон Голани вернулся в деревню Ябед и осуществил первую волну арестов - 20 жильцов дома, с которого был сброшен камень. Одновременно был создан совместный оперативный штаба ШАБАКа и ЦАХАЛа, занявшийся расследованием теракта.После первых допросов подозреваемых следователи осознали, что установить, кто из них сбросил с крыши здания камень будет трудно.Вечером 12 мая была произведена вторая волна арестов - жильцов соседних домов. Были задержаны 34 человека. На следующий день, после начальных допросов были освобождены несколько женщин и подростков.К этому моменту у следователей ШАБАКа уже была общая картина произошедшего. ШАБАК теперь лишь хотел проверить версии и точно установить - кто и что делал. Трех палестинцев, находившихся на крыше, привезли на следственный эксперимент. Каждый из ник указал то место, на котором стоял и рассказал о том, что делал. Следователи сравнили их показания с той разведывательной информацией, которую они получили из других источников.Подозреваемый признал свою вину и рассказал детали террористического акта еще на прошлой неделе. ШАБАК провел дополнительные следственные действия и установил, что именно этот человек сбросил камень.Когда ШАБАК убедился в том, что в его руках действительно находится виновный, семья Бен Игаль была приглашена в место, известное как “балкон” в Мево Дотан. Оттуда видна деревня Ябед. Следователи рассказали семье по этапам что произошло в то роковое утро, и как был арестован террорист.