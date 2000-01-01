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Шалом Ахшав: Трамп должен отозвать Фридмана сегодня вечером 08.06 19:29   MIGnews.com

Шалом Ахшав: Трамп должен отозвать Фридмана сегодня вечером

Израильская неправительственная организация Шалом Ахшав выступил с гневным осуждением заявления посла Соединенных Штатов в Израиле Дэвида Фридмана о том, что “Израиль имеет право аннексировать определенные части Иудеи и Самарии”.

Шалом Ахшав сообщил следующее: “Посол Фридман - Троянский конь израильских поселенцев, который саботирует израильские интересы и подрывает любые шансы на мир. Экстремистские и безответственные заявления Фридмана, прямо накануне публикации мирного плана президента Трампа не оставляют никаких сомнений в том, как должен поступить президент Трамп. Если он действительно считает себя честным посредником, он должен приказать Фридману паковать чемоданы и покинуть Израиля уже сегодня вечером”.

На этом борцы за мир не остановились: “С такими друзьями как Фридман - кому нужны враги? Любой вменяемый человек понимает, что аннексия Западного берега приведет регион к катастрофе и поставит под вопрос само существование Израиля в качестве демократического и еврейского государства. И цену за это грандиозное преступление заплатят жители региона, а не Фридман и Трамп”.


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