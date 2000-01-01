08.06 18:55 MIGnews.com

Посол США: Израиль имеет право аннексировать Западный берег

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Посол США в Иерусалиме Дэвид Фридман заявил в интервью газете The New York Times, что Израиль “имеет право аннексировать, по меньшей мере, часть Западного берега”.Фридман заявил: “При определенных обстоятельствах, я думаю, что Израиль может оставить себе части, но вряд ли весь Западный берег”.Фридман подчеркнул: “Абсолютное последнее, что нужно миру - это палестинское государство в состоянии коллапса между Израилем и Иорданией”.Комментарии Фридмана, скорее всего, усилят враждебность палестинцев в отношении мирного плана” Президента Дональда Трампа.