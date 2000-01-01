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Джальджулия: банда ХАМАСа планировала убить офицера 08.06 13:49   MIGnews.com

Джальджулия: банда ХАМАСа планировала убить офицера

Разрешена к публикации информация о раскрытии террористического заговора ХАМАСа на Западном берегу.

Житель Джальджулии был завербован ХАМАСом. Его задачей была организация убийства офицера ЦАХАЛа - в отместку за ликвидацию одного из командиров ХАМАСа в Газе, Мазена Фукаха в марте этого года.

Всего по делу арестованы семь жителей Джальджулии - первоначально по подозрению в нелегальной торговле оружием. В ходе расследования всплыли детали террористического заговора.

В центре заговора стоял 25-летний Адам Исмаил Мухаммед Факи. В апреле 2014 года он побывал в Газе на свадьбе родственников, и там был завербован в ХАМАС братом, который живет в Газе.
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