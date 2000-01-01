Израиль облегчит палестинцам жизнь на время Рамадана
Израиль ослабит ограничения на поездки для палестинцев на Западном берегу на время поста в честь Рамадана, который начнется 15 мая.
Об этом заявил в понедельник министр обороны Израиля Авигдор Либерман, сообщает во вторник, 8 мая The Times of Israel.
По словам главы оборонного ведомства, Израиль примет разного рода меры на время мусульманского поста.
К примеру, жителям Западного Берега позволят навещать членов семьи, находящихся в израильской тюрьме, с воскресенья по четверг, а также в праздничный день Ураза-байрам, который отмечает завершение поста.
Министр подчеркнул, что палестинцам позволят посещать пятничные службы на Храмовой Горе в Иерусалиме, и дадут право на вылет из аэропорта Бен-Гуриона по предварительному разрешению.
Также глава оборонного ведомства пообещал продлить часы работы границы с Израилем.
Все принятые меры были согласованы с палестинским населением и охранными службами, действующими в палестинских городах Израиля.
Отметим, что эти меры не будут применяться к палестинцам, которые живут в секторе Газа. В предыдущие годы жителям прибрежного анклава были предоставлены некоторые специальные разрешения в честь Рамадана - обычно в виде разрешений на посещение Иерусалима.
Однако на фоне напряженности и протестов у границы с Газой Израиль решил не предоставлять эти разрешения.