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Израиль облегчит палестинцам жизнь на время Рамадана | Фото:08.05 09:27   MIGnews.com

Израиль облегчит палестинцам жизнь на время Рамадана

Израиль ослабит ограничения на поездки для палестинцев на Западном берегу на время поста в честь Рамадана, который начнется 15 мая.

Об этом заявил в понедельник министр обороны Израиля Авигдор Либерман, сообщает во вторник, 8 мая The Times of Israel.

По словам главы оборонного ведомства, Израиль примет разного рода меры на время мусульманского поста.

К примеру, жителям Западного Берега позволят навещать членов семьи, находящихся в израильской тюрьме, с воскресенья по четверг, а также в праздничный день Ураза-байрам, который отмечает завершение поста.

Министр подчеркнул, что палестинцам позволят посещать пятничные службы на Храмовой Горе в Иерусалиме, и дадут право на вылет из аэропорта Бен-Гуриона по предварительному разрешению.

Также глава оборонного ведомства пообещал продлить часы работы границы с Израилем.

Все принятые меры были согласованы с палестинским населением и охранными службами, действующими в палестинских городах Израиля.

Отметим, что эти меры не будут применяться к палестинцам, которые живут в секторе Газа. В предыдущие годы жителям прибрежного анклава были предоставлены некоторые специальные разрешения в честь Рамадана - обычно в виде разрешений на посещение Иерусалима.

Однако на фоне напряженности и протестов у границы с Газой Израиль решил не предоставлять эти разрешения.

Напомним, что палестинские демонстранты неоднократно пытались повредить пограничный забор. В ходе так называемого "марша возвращения" арабы бросали камни и "коктейли Молотова" в солдат ЦАХАЛа, поджигали шины и воздушных змеев.
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