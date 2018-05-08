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Эрдоган встал на защиту палестинцев | Фото:08.05 09:07   MIGnews.com

Эрдоган: мы будем воевать на стороне палестинцев до конца

Апатия международной общественности к страданиям палестинского народа доказывает, что ни один народ не может рассчитывать на безопасное будущее.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая на церемонии вручения премии мира "Оливковая ветвь" в Стамбуле, сообщает во вторник, 8 мая The Middle East Monitor.

По словам турецкого лидера, "будущее человечества будет определяться тем, что происходит в Палестине и в отношении Иерусалима".

"Человечество либо движется к свету, свободе и нравственным ценностям, либо оно вернется к глубокой несправедливости и угнетению", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции отметил, что сейчас мировое сообщество проходит "испытание" на человечность.

"Если мы достойно выйдем из этого испытания, то сможем уверенно и с надеждой смотреть в будущее. В противном случае нас ожидает будущее без прав, свобод и нравственных ценностей, где будет господствовать зло", - предупредил глава Турции.

Он также добавил, что Турция "сделает все возможное для того, чтобы Иерусалим остался символом мира и согласия", и пообещал и дальше "осуждать действия Израиля".
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