Иран:Наши вооруженные силы готовы к действиям

"Если противник бросит корыстный взгляд на наши интересы или совершит хоть небольшой акт агрессии, Исламская Республика даст соответствующий ответ в соответствующее время", - заявил лидер иранской армии Мохаммад Багери в интервью Press TV.
По словам бывшего военного командира "Корпуса стражей Исламской революции", "в настоящее время наши вооруженные силы поддерживают высокий уровень готовности, чтобы отреагировать на любую угрозу и агрессию со стороны врагов Исламского Ирана".
Напомним, израильское оборонное ведомство начало подготовку к возможной атаке, в ходе которой иранские ракеты могут быть запущены с территории сирийского государства по целям, расположенным в северной части Израиля.
Согласно информации 10-ого канала ИТВ, атака может стать ответом Тегерана на недавние нападения на военные объекты, используемые Ираном в Сирии.
Напомним, что Иран и Сирия обвиняют Израиль в недавних нападениях на иранскую базу в Хомсе.
Отметим, что в Иерусалиме не комментируют данные обвинения.