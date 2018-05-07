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Иран:Наши вооруженные силы готовы к действиям | Фото:08.05 08:07   MIGnews.com

Иран:Наши вооруженные силы готовы к действиям

Начальник Генштаба Ирана предупредил в понедельник Израиль и всех врагов Исламской Республики о ее боевой готовности.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel.

"Если противник бросит корыстный взгляд на наши интересы или совершит хоть небольшой акт агрессии, Исламская Республика даст соответствующий ответ в соответствующее время", - заявил лидер иранской армии Мохаммад Багери в интервью Press TV.

По словам бывшего военного командира "Корпуса стражей Исламской революции", "в настоящее время наши вооруженные силы поддерживают высокий уровень готовности, чтобы отреагировать на любую угрозу и агрессию со стороны врагов Исламского Ирана".

Напомним, израильское оборонное ведомство начало подготовку к возможной атаке, в ходе которой иранские ракеты могут быть запущены с территории сирийского государства по целям, расположенным в северной части Израиля.

Согласно информации 10-ого канала ИТВ, атака может стать ответом Тегерана на недавние нападения на военные объекты, используемые Ираном в Сирии.

Напомним, что Иран и Сирия обвиняют Израиль в недавних нападениях на иранскую базу в Хомсе.

Отметим, что в Иерусалиме не комментируют данные обвинения.
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