Член "Хизбаллы" заявил, что ждал приказа атаковать Израиль
На прошлой неделе оппозиционные силы в южной части Сирии задержали нескольких подозреваемых членов террористической группировки "Хизбалла", один из которых на допросе признался, что ждал приказа атаковать Израиль ракетами.
Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление одного из руководителей сирийских повстанцев.
Сирийский повстанец в интервью журналистам в воскресенье вечером отметил, что среди арестованных членов "Хизбаллы" - семь мужчин и одна женщина.
В тот же день все израильские СМИ сообщали о том, что официальный Иерусалим оценивает очень высокую вероятность атаки на Израиль с территории Сирии, но под руководством Ирана и с привлечением членов террористической группировки "Хизбалла".
В то же время 10-й канал ИТВ информировал о том, что Иран намерен отомстить Израилю за нападения на его объекты в Сирии, но не отважится на атаку с собственной территории.