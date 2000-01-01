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Член `Хизбаллы` заявил, что ждал приказа атаковать Израиль | Фото:08.05 07:44   MIGnews.com

Член "Хизбаллы" заявил, что ждал приказа атаковать Израиль

На прошлой неделе оппозиционные силы в южной части Сирии задержали нескольких подозреваемых членов террористической группировки "Хизбалла", один из которых на допросе признался, что ждал приказа атаковать Израиль ракетами.

Об этом во вторник, 8 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление одного из руководителей сирийских повстанцев.

Сирийский повстанец в интервью журналистам в воскресенье вечером отметил, что среди арестованных членов "Хизбаллы" - семь мужчин и одна женщина.

В тот же день все израильские СМИ сообщали о том, что официальный Иерусалим оценивает очень высокую вероятность атаки на Израиль с территории Сирии, но под руководством Ирана и с привлечением членов террористической группировки "Хизбалла".

В то же время 10-й канал ИТВ информировал о том, что Иран намерен отомстить Израилю за нападения на его объекты в Сирии, но не отважится на атаку с собственной территории.
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