08.05 20:41 MIGnews.com

Муфтий Туниса "случайно" был добр к журналисту из Израиля

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Главный муфтий Туниса Осман Баттих впал в немилость интернет-сообщества – во время визита в страну делегатов от Конференции европейских раввинов главный священнослужитель Туниса необычайно тепло приветствовал журналиста от израильского канала "Аруц Шева"."Добро пожаловать, наши дорогие гости, наши братья из еврейской общины, главный раввин, и все приехавшие с ними. Добро пожаловать в нашу любимую страну, на землю мира, землю сосуществования всех религий. Не играет роли, являетесь ли вы сторонником одной из трех религий, поклоняющихся Богу (христианство, иудаизм, ислам), или любой другой, нас объединяет то, что все мы – люди", - заявил он.Интервью взорвало тунисские соцсети. В частности на странице Tunisia تونس Tunisie скриншот из ролика был опубликован с подписью "Скандал! Великий муфтий республики Баттих на израильской "Аруц Шева": "Приветствуем уважаемых братьев и еврейское духовенство в нашей стране Тунис!"У муфтия были вынуждены оправдываться, мол, "во время интервью он не обратил внимания на логотип израильского канала", а сам журналист представился палестинцем.Согласно другой статье, по словам Османа Баттиха, репортер "Аруц Шевы" и вовсе представился медиа-атташе Ясира Арафата.