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Беннет: Между морем и Иорданом никогда не будет Палестины 08.05 09:30   MIGnews.com

Беннет: Между морем и Иорданом никогда не будет Палестины

Во время визита американского президента Дональда Трампа в Израиль ему необходимо дать четко понять, что правительство открыто к переговорам с палестинцами, но выступает категорически против каких-либо предварительных условий, считает лидер "Еврейского дома" Нафтали Беннет.

"Президент Трамп, безусловно, великий друг Израиля, и мы очень рады, что принимать его у себя. И, хоть мы всегда открыты для переговоров, у нас не будет предусловий или предварительных уступок", - сказал он "Аруц Шеве" на полях конференции Jerusalem Post в Нью-Йорке 7 мая.

"Мы не собираемся сдавать территорию. Мы не собираемся отдариваться за возможность переговоров с арабами. Я считаю важным сосредоточиться на создании мощной экономики, высокотехнологичного предпринимательства и сосуществования с нашими соседями, но все понимают, что мы не собираемся создавать еще одно палестинское государство", - добавил министр.

"У меня был большой бизнес в Америке. Я жил на Манхэттене пять лет и заключал десятки сделок. Американцы ценят откровенность, честность и тех, кто говорит правду. И мы говорим правду. И правда в том, что мы не будем делить Иерусалим. Арабы не хотят Израиля. Дело не в Палестинском государстве. Речь идет о нашем самом существовании. Нам нужно научиться жить вместе, но мы не собираемся основывать еще одно Палестинское государство, кроме того, что было в Газе", - предупредил Беннет.

"К сожалению, взгляды премьер-министра отличаются. Это допустимо. Это его позиция. Но я считаю, что в конечном итоге премьер-министр должен принять нашу точку зрения – что между морем и Иорданом не будет Палестинского государства. Палестинское государство наводнит государство Израиль беженцами и станет катастрофой в сфере безопасности", - резюмировал он.
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