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Пирожки в камере: как попался Маруан Баргути 08.05 09:15   MIGnews.com

Пирожки в камере: как попался Маруан Баргути

По сообщению второго канала израильского ТВ, ШАБАС устроил ловушку для лидера голодовки палестинских террористов Маруана Баргути.

Баргути подложили в камеру пирожки. После этого на скрытую камеру был записан процесс поедания Баргути в туалете пирожков и шоколадок.


ברגותי אוכל בתאו from שירות בתי הסוהר on Vimeo.



Комитет Палестинских Заключенных сразу после появления видео с Баргути, кушающим в туалете, опубликовал опровержение, заявив, что Израиль ведет “пропагандистскую войну” целью которой является “подорвать волю заключенных к забастовке”.

В Израиле напоминают, что Баргути уже был пойман при подобных обстоятельствах. В 2004 году его также записали на камеры в тот момент, когда он кушал во время “голодовки”.

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил в интервью радио Галей ЦАХАЛ, что “не знает” каким образом пирожки и соль попали в камеру Баргути. Он лишь отметил, что с началом голодовки Баргути был переведен в одиночную камеру в тюрьму на севере страны, и что ШАБАС “знает свое дело”.

Эрдан, комментируя палестинскую реакцию на произошедшее, заявил: “Они и на этот раз сделают из него героя”. Говоря о забастовке Эрдан сказал: “Голодная забастовка террористов не имеет отношения к условиям их содержания. Ее главная цель - продвижение политических интересов Баргути, он хочет усилить свои позиции за счет Абу Мазена”.

Эрдан сказал: “Точно также как в прошлом он цинично использовал палестинцев и отправлял их совершать теракты и убийства, точно также здесь, в тюрьме, он цинично использует террористов, требуя от них принять участие в голодовке, и заплатить высокую цену, но к самому себе он нормы голодовки применить не готов”.

Эрдан сказал, что не берется оценить, как публикация видео с Баргути повлияет на других участников голодовки, сообщив, что большая их часть, возможно, о появлении такого видео просто не знает. Эрдан подчеркнул, что не пойдет ни на какие переговоры с голодающими террористами, и что у них есть только один выход - прекратить голодовку.
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