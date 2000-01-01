Палестинцы не верят в видео с кушающим конфеты Баргути
Сторонники террористов, объявивших голодовку в израильских тюрьмах, отказываются верить, что видео с лидером голодного бунта, архитеррористом Марваном Баргути, которого сняли за поеданием конфет и печенья в туалете своей камеры, может быть настоящим.
Глава Клуба палестинских заключенных Кадура Фарес сомневается в подлинности записи, утверждая, что Баргути содержится в одиночной камере и ему просто неоткуда взять еды.
"Это выдумка. Это – психологическая война, которую мы ждали, что Израиль начнет против забастовки", - сказал он, добавив, что "заключенные не поведутся на эту уловку с израильской стороны и продолжат свою забастовку".
Напомним, что видеозапись, на которой лидер голодовку "за милую душу" уплетает сладости управление тюрем Израиля (ШАБАС) опубликовало в воскресенье, 7 мая. На ролике записаны два отдельных случая – 27 апреля и 5 мая, на которых Баргути, будучи в полной уверенности, что за ним не наблюдают, разворачивает пищу и поедает ее в туалете.
После обнародования записи жена террориста Фадва Баргути назвала их "фабрикациями израильского правительства", которые демонстрируют "степень падения оккупации".
По другой версии, инцидент на видео имел место быть еще более 10 лет назад. В Национальном комитете поддержки голодающих заключенных заявили, что Израиль использует видеозаписи, сделанные еще в 2004 году. Напомним, что тогда Марван Баргути также попался на поедании пищи во время "голодовки".