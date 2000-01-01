08.05 07:19 MIGnews.com

Палестинцы не верят в видео с кушающим конфеты Баргути

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Сторонники террористов, объявивших голодовку в израильских тюрьмах, отказываются верить, что видео с лидером голодного бунта, архитеррористом Марваном Баргути, которого сняли за поеданием конфет и печенья в туалете своей камеры, может быть настоящим.Глава Клуба палестинских заключенных Кадура Фарес сомневается в подлинности записи, утверждая, что Баргути содержится в одиночной камере и ему просто неоткуда взять еды."Это выдумка. Это – психологическая война, которую мы ждали, что Израиль начнет против забастовки", - сказал он, добавив, что "заключенные не поведутся на эту уловку с израильской стороны и продолжат свою забастовку".Напомним, что видеозапись, на которой лидер голодовку "за милую душу" уплетает сладости управление тюрем Израиля (ШАБАС) опубликовало в воскресенье, 7 мая. На ролике записаны два отдельных случая – 27 апреля и 5 мая, на которых Баргути, будучи в полной уверенности, что за ним не наблюдают, разворачивает пищу и поедает ее в туалете.После обнародования записи жена террориста Фадва Баргути назвала их "фабрикациями израильского правительства", которые демонстрируют "степень падения оккупации".По другой версии, инцидент на видео имел место быть еще более 10 лет назад. В Национальном комитете поддержки голодающих заключенных заявили, что Израиль использует видеозаписи, сделанные еще в 2004 году. Напомним, что тогда Марван Баргути также попался на поедании пищи во время "голодовки".