Жена Баргути: публикация видео показывает слабость Израиля
Жена Маруана Баргути, Фадва Баргути созвала специальную пресс-конференцию по поводу публикацией управлением службы тюрем Израиля видео, в котором ее супруг запечатлен кушающим сидя на унитазе в тюремной камере.
Фадва заявила, что видео “сфабриковано”.
Фадва сказала: “С моей точки зрения, это - начало поражения Израиля, видео показывает, что поражение уже началось, оно демонстрирует слабость Израиля, пытающегося повлиять на мораль палестинских узников”.