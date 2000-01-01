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Жена Баргути: публикация видео показывает слабость Израиля 08.05 16:27   MIGnews.com

Жена Баргути: публикация видео показывает слабость Израиля

Жена Маруана Баргути, Фадва Баргути созвала специальную пресс-конференцию по поводу публикацией управлением службы тюрем Израиля видео, в котором ее супруг запечатлен кушающим сидя на унитазе в тюремной камере.

Фадва заявила, что видео “сфабриковано”.

Фадва сказала: “С моей точки зрения, это - начало поражения Израиля, видео показывает, что поражение уже началось, оно демонстрирует слабость Израиля, пытающегося повлиять на мораль палестинских узников”.
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