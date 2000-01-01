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Палестинцы готовили Трампу политическую ловушку 08.05 14:31   MIGnews.com

Палестинцы готовили Трампу политическую ловушку

Палестинское руководство готовило для Дональда Трампа политическую западню – во время его поездки в Израиль привести его на могилу бывшего лидера ПА Ясира Арафата. Как сообщает "Исраэль хайом", палестинцы хотели во время визита Трампа в Рамаллу принять его в резиденции председателя ПА Муката, куда можно попасть, минуя мавзолей с останками Арафата.

Ссылаясь на неназванный источник в ПА, газета пишет, что Трампа хотели оставить в неведении на счет его провокационного маршрута.

В то же время другой источник в канцелярии Махмуда Аббаса сообщил, что сотрудники Секретной службы, которые занимаются обеспечением безопасности американского президента, сами поставили палестинцев перед фактом, что президент не посетит могилу Арафата.

"С нами связались высокопоставленные члены администрации Трампа и сообщили, что президент не сможет посетить могилу Арафата, так как это поставит его в политически неловкое положение в США, а также приведет к дипломатическому кризису с Израилем. И нас попросили найти альтернативный маршрут", - говорит он.

Источник отрицает слова первого человека, утверждая, что это была провокация.

"Похоже, кто-то пытался сделать из мухи слона. Американцы просили избежать того, чтобы президент посетил могилу, хотя предполагалось, что он должен пройти недалеко от нее, а не заходить на ее территорию", - сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе, когда Трамп подтвердил свой будущий визит в Израиль, озвучивалась информация, согласно которой он вообще должен был заезжать не в Рамаллу, а в Нацерет.
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