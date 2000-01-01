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3 палестинца пробрались из Газы, ЦАХАЛ открыл по ним огонь | Фото: Israel Defense Forces/Flickr08.04 19:30   MIGnews.com

3 палестинца пробрались из Газы, ЦАХАЛ открыл по ним огонь

Стали известные некоторые обстоятельства инцидента, в результате которого израильская артиллерия открыла огонь по сектору Газа сегодня днем.

Как оказалось, это произошло после того, как на израильской территории были замечены три палестинца, незаконно пробравшиеся из северного сектора Газа.

Несмотря на первоначальное сообщение, в ЦАХАЛе опровергают информацию о том, что израильские солдаты или военная собственность попали под обстрел.

После того, как по ним открыли огонь, нарушители спешно вернулись обратно в Газу.

В палестинских СМИ утверждают, что танк совершил один выстрел по палестинцами, но в ЦАХАЛе это не комментируют.

На данный момент информации о пострадавших ни среди палестинцев, ни среди израильских солдат нет. Причина инфильтрации остается неизвестной, ЦАХАЛ начал расследование по данному факту.
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