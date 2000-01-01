"Израилю придется противостоять Сирии в одиночку"

Вероятнее всего, Израилю придется решать проблемы на северной границе самостоятельно, заявил министр обороны Авигдор Либерман в свете вероятности того, что американский контингент в скором будущем может покинуть Сирию.
Глава оборонного ведомства констатировал, что президент США Дональд Трамп не обсуждал с ним это свое решение.
"Президент Трамп не спрашивал меня о Сирии. Поэтому я исхожу из предположения, что, в конечном счете, Израиль будет в одиночку справляться с угрозой как на севере, так и с угрозой на юге", - сказал Либерман в сегодняшнем интервью "Кан".
Как признает министр, то, что Вашингтон остается главным стратегическим активом Израиля, не отменяет того факта, что у США есть свои соображения, и это Израилю жить на Ближнем Востоке.
"Я не слышал, чтобы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш об этом говорил. Мы не видели реакции Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств. На выходных сотни людей убиты в Йемене, но это никого не интересует", - сказал Либерман, напомнив о незамедлительной реакции международной общественности на убийство израильскими солдатами палестинцев.
"Мы готовы к любому сценарию как на юге, так и на севере", - заверил он.