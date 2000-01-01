Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Израилю придется противостоять Сирии в одиночку` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr08.04 16:28   MIGnews.com

"Израилю придется противостоять Сирии в одиночку"

Вероятнее всего, Израилю придется решать проблемы на северной границе самостоятельно, заявил министр обороны Авигдор Либерман в свете вероятности того, что американский контингент в скором будущем может покинуть Сирию.

Глава оборонного ведомства констатировал, что президент США Дональд Трамп не обсуждал с ним это свое решение.

"Президент Трамп не спрашивал меня о Сирии. Поэтому я исхожу из предположения, что, в конечном счете, Израиль будет в одиночку справляться с угрозой как на севере, так и с угрозой на юге", - сказал Либерман в сегодняшнем интервью "Кан".

Как признает министр, то, что Вашингтон остается главным стратегическим активом Израиля, не отменяет того факта, что у США есть свои соображения, и это Израилю жить на Ближнем Востоке.

Кроме того, Либерман осудил убийство сирийской армией боле сотни мирных жителей, в результате химической атаки в городе Дума, а также напомнил о том, что ни ООН, ни Лига арабских государств пока случившееся не осудили.

"Я не слышал, чтобы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш об этом говорил. Мы не видели реакции Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств. На выходных сотни людей убиты в Йемене, но это никого не интересует", - сказал Либерман, напомнив о незамедлительной реакции международной общественности на убийство израильскими солдатами палестинцев.

"Мы готовы к любому сценарию как на юге, так и на севере", - заверил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:27
Орен Хазан подал жалобу на Ханин Зуаби
17:03
Танки ЦАХАЛа атаковали в Газе
16:55
Германия заплатит 1 млрд. евро за аренду израильских дронов
15:57
BDS ликует: Pussy Riot отменили концерт в Израиле
15:21
В Турции произошло землетрясение
14:54
Бывший президент Бразилии сдался властям
14:25
МВД Германии: инцидент в Мюнстере не связан с террором
13:59
Попытка теракта в Маале-Адумим
12:53
Зуаби: миллионы арабов должны пойти маршем по Иерусалиму
12:25
Либерман: убитый журналист запустил дрон над ЦАХАЛом
11:56
Times: Скрипали могут переехать в США под новыми именами
11:45
В Венгрии начались выборы
11:11
Полиция Мюнстера: автомат подозреваемого оказался муляжом
10:35
Смертельное ДТП в Рамле: столкновение поезда с машиной
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus