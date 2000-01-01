08.04 13:59 MIGnews.com
Попытка теракта в Маале-Адумим
Палестинец с ножом совершил попытку теракта на автозаправочной станции недалеко от Маале-Адумим. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.
Инцидент произошел в воскресенье днем, 8 апреля.
Согласно данным полиции, араб пытался ранить ножом израильтянина. Однако один из прохожих увидев это, быстро достал пистолет и нейтрализовал террориста.
Араб был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.
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