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08.04 13:59   MIGnews.com

Попытка теракта в Маале-Адумим

Палестинец с ножом совершил попытку теракта на автозаправочной станции недалеко от Маале-Адумим. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

Инцидент произошел в воскресенье днем, 8 апреля.

Согласно данным полиции, араб пытался ранить ножом израильтянина. Однако один из прохожих увидев это, быстро достал пистолет и нейтрализовал террориста.

Араб был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу.
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