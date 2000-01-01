08.04 12:53 MIGnews.com

Зуаби: миллионы арабов должны пойти маршем по Иерусалиму

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Ханин Зуаби (Объединенный список) призвала палестинцев на Западном берегу присоединиться к беспорядкам на границе между Израилем и Газой. Об этом она завила во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Об этом сообщает Ynet в воскресенье, 8 апреля."Мы должны организовать народный марш, чтобы напомнить миру о блокаде. Миллионы палестинцев должны пойти на Иерусалим. Это единственный путь освободиться от израильской оккупации. Но мы не можем этого сделать, потому что израильтяне их поубивают" – заявила Зуаби.По ее словам, "Израиль превратился из расисткой страны в страну фашистов". Она также потребовала расследовать убийства 29 палестинских демонстрантов в ходе беспорядков на границе между Израилем и Газой."Израиль не защищает себя. Оккупация и блокада являются актами террора, а не самообороны", - резюмировала Ханин Зуаби.