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Зуаби: миллионы арабов должны пойти маршем по Иерусалиму08.04 12:53   MIGnews.com

Зуаби: миллионы арабов должны пойти маршем по Иерусалиму

Ханин Зуаби (Объединенный список) призвала палестинцев на Западном берегу присоединиться к беспорядкам на границе между Израилем и Газой. Об этом она завила во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Ynet в воскресенье, 8 апреля.

"Мы должны организовать народный марш, чтобы напомнить миру о блокаде. Миллионы палестинцев должны пойти на Иерусалим. Это единственный путь освободиться от израильской оккупации. Но мы не можем этого сделать, потому что израильтяне их поубивают" – заявила Зуаби.

По ее словам, "Израиль превратился из расисткой страны в страну фашистов". Она также потребовала расследовать убийства 29 палестинских демонстрантов в ходе беспорядков на границе между Израилем и Газой.

"Израиль не защищает себя. Оккупация и блокада являются актами террора, а не самообороны", - резюмировала Ханин Зуаби.
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