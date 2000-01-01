08.04 09:40 MIGnews.com

Ричард Гир: Израиль оккупирует и подавляет палестинцев

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О недавней поездке в Израиль у голливудского актера Ричарда Гира осталась куда менее радужное впечатление, чем того хотелось бы."Как нам всем известно, оккупация уничтожает всех", - заявил он в интервью Associated Press по возвращению из Еврейского государства.Напомним, в Израиле он находился с целью раскрутки фильма Джозефа Седара "Стратегия Оппенгеймера", в котором он играет главную роль – служащего-еврея, поддерживающего дружбу с израильским политиком."Палестинцы становятся все более подавленными и отчаянными, и, скорее всего, это отчаяние принесет еще больше насилия, потому что у них нет другого способа заявить о себе.В то же время с израильской стороны видно, что происходит с этими юными солдатами – они делают то, что не хотят, и видят то, что не должны видеть. И исходящее с израильской стороны насилие разрушает еврейскую душу, по своей природе невероятно сострадательную, прощающую и воспитывающую. Таким образом, на мой взгляд, этот процесс уничтожает обе стороны, обе культуры. Но ни с одной стороны я не вижу лидеров, которые выражали бы волю и нужды своих людей", - утверждает кинозвезда.Он также раскритиковал планы президента США Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим и назначение сторонника поселений и критика "двух государств" Дэвида Фридмана американским послом в Израиле."С самого начала он руководит совершенно некомпетентно", - прокомментировал Гир политику Трампа в отношении Израиля.