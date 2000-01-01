08.04 10:58 MIGnews.com

Если ХАМАС не оплатит долг за топливо, Израиль отключит свет

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Израиль предупредил ХАМАС о том, что если сектор Газа не оплатит поставляемое израильской энергетической компанией Dor дизельное топливо, в анклаве могут произойти отключения электроэнергии."Стоимость топлива для электростанции в Газе растет, и ХАМАС не желает оплачивать эти расходы и затраты. Если ситуация не будет решена в ближайшие дни, может быть ограничено производство электроэнергии, и жителям сектора Газа придется столкнуться с ужасными последствиями и заплатить цену. Ответственность за это лежит на ХАМАСе. Мы сожалеем о том, что платить за это придется жителям Газы", - цитирует портал Ynet координатора деятельности правительства на территориях, генерал-майора Йоава Мордехая (КОГАТ).По имеющейся информации, запасы дизельного топлива из Катара и Турции, благодаря которому удалось решить последний энергетический кризис в секторе Газа, уже подходят к концу.Стоит напомнить о том, что после серии отключений электроэнергии в Бейт-Лехеме и Иерихоне в сентябре прошлого года ПА согласилась подписать соглашение о погашении почти 2-миллиардной задолженности перед Электрической компанией Израиля.