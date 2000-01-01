08.03 11:54 MIGnews.com

БАГАЦ приостановил выдачу тела палестинца в Газу

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Высший суд справедливости (БАГАЦ) издал постановление, временно запрещающее возвращать в Газу тело палестинского араба, который был убит в ходе столкновения с военнослужащими ЦАХАЛа.Об этом в четверг, 8 марта сообщает Arutz Sheva.По данным издания, это рещение было принято в связи с иском, поданным семьей лейтенанта Адара Голдина, погибшего в ходе операции "Нерушимая скала" в Газе, и тело которого удерживается террористической организацией ХАМАС.Издание уточняет, что обсуждение иска состоится 13 марта.Семья Гольдин прокомментировала это решение, заявив, что это больше чем правопостановление, — это моральное указание израильскому правительству прекратить делать подарки ХАМАСу.