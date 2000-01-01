08.03 10:49 MIGnews.com

Нетаниягу: Мир в ПА должен начаться с Аббаса

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Лидеру Палестинской Автономии Махмуду Аббасу необходимо самому принять мир и перестать спонсировать терроризм, прежде чем принимать мир для своего народа.Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе своего визита в Вашингтон, США."Чтобы добиться мира, президент Аббас должен принять мир и перестать поддерживать тероризм. Он ежегодно платит около 350 миллионов долларов террористам и их семьям", - отметил глава правительства.По словам премьер-министра, сам он настроен на достижение мира со всеми соседями Израиля, включая палестинцев.