Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу: Мир в ПА должен начаться с Аббаса | Фото:08.03 10:49   MIGnews.com

Нетаниягу: Мир в ПА должен начаться с Аббаса

Лидеру Палестинской Автономии Махмуду Аббасу необходимо самому принять мир и перестать спонсировать терроризм, прежде чем принимать мир для своего народа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе своего визита в Вашингтон, США.

"Чтобы добиться мира, президент Аббас должен принять мир и перестать поддерживать тероризм. Он ежегодно платит около 350 миллионов долларов террористам и их семьям", - отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, сам он настроен на достижение мира со всеми соседями Израиля, включая палестинцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:35
Президент Польши извинился за депортацию евреев 1968 года
15:03
"Над Мадельблиттом занесен кнут"
14:48
Макрон будет бороться с антисемитизмом во всех проявлениях
14:28
В Британии протестуют по случаю приезда саудовского принца
14:14
Министр Кац отметил значимость женщин на руководящих постах
14:02
Президент - за быстрый перевод посольства Чехии в Иерусалим
13:58
Пожар на заводе в Хайфе: один погибший
13:50
Франция выступила против планов Трампа о вводе пошлин
12:43
В бухте Хайфы пришвартовался флагман Шестого флота США
12:11
Иран тестирует в Сирии химическое оружие
12:05
"Хизбалла" опасается молниеносной израильской атаки
11:54
БАГАЦ приостановил выдачу тела палестинца в Газу
11:35
Поздравление Ципи Ливни с праздником 8 марта (видео)
11:30
НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки С-400
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus