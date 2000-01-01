08.03 20:49 MIGnews.com

Иорданец-убийца 7 израильских школьниц будет свободен

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Пресс-секретарь иорданского правительства, министр информации Мохаммед Момани назвал приблизительную дату, когда могут освободить террориста Ахмеда Дакамсеха. Как сообщает The Associated Press, иорданский террорист может выйти на свободу уже на следующей неделе.Напомним, что в 1997 году, спустя всего 3 года после подписания израильско-иорданского мирного договора, пограничник Дакамсех открыл автоматную очередь по группе израильских детей из Бейт-Шемеша, прибывших на экскурсию на лежащий на границе двух государств "остров мира" Нахараим. В результате теракта шесть школьниц были ранены, семь погибли.Чтобы выразить родителям девочек свои соболезнования, в Израиль даже приехал ныне покойный король Хашимитского королевства Хусейн.Самого Дакамсеха признали невменяемым и приговорили к пожизненному заключению, что в Иордании подразумевает 25 лет тюрьмы. Но позже усилиями иорданского парламента террористу скостили срок на 5 лет.