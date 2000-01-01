08.03 16:15 MIGnews.com

Египет приговорил 6 израильтян к 25 годам тюрьмы

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Суд Египта приговорил к 25 годам лишения свободы девять человек за "создание шпионской ячейки" в пользу Израиля. Как сообщает местное информационное агентство MENA, приговор был вынесен 8 марта.Из девяти осужденных трое – египтяне, а остальные – израильтяне. При этом под стражу взяты пока что лишь два египтянина, остальные были осуждены заочно. Как отмечается, из шестерых израильтян четверо являются офицерами военной разведки.Приговор был вынесен уголовным суде Ариша – города, расположенного в расположенной на границе с Израилем и сектором Газа провинции Северный Синай. Однако из соображений безопасности само заседание проходило в более спокойной провинции Исмаилия, так как в последние годы Ариш неоднократно становился объектом атак салафитов.